Shinzo Abe si ritira per malattia: da noi tutti bene?

Qualche giorno fa il Premier giapponese Shinzo Abe, che ha 65 anni, ha lasciato l’incarico dicendo: “C’è troppo lavoro, soffro di una colite ulcerosa e non vorrei che la malattia incidesse su decisioni politiche importanti”. Legittima decisione, anche perché, guardando il volto del Premier giapponese durante questa dichiarazione, si vedeva il dolore per la malattia e per il conseguente distacco. Tanto per dire: da noi tutti bene? Per carità, ma si potrebbe organizzare un check-up generalizzato. Molti faranno gli scongiuri, me ne rendo conto, ma non posso negare che la decisione del Premier giapponese mi ha indotto a queste considerazioni.

