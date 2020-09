Coronavirus, lo scontro sul vaccino tra attesa e dubbi

Maurizio Costanzo 06 settembre 2020 a

Il Ministro della Salute Speranza ha dichiarato che entro la fine di quest’anno ci sarà il vaccino anti Covid. Un virologo importante come il Professor Crisanti ha dichiarato che, in realtà, il vaccino lo avremo nel 2021. Nell’attesa e nel dubbio, non c’è che augurarsi di schivare il virus medesimo. Penso, in proposito, che il Governatore della Sardegna debba fare qualcosa. Anche Berlusconi e i suoi figli, Luigi e Barbara, venivano dalla Sardegna. Se non sbaglio, un famoso bandito sardo, Mesina, dovrebbe essere ancora latitante dopo essere stato arrestato. Il virus, a questi, non li tocca.

