"Pandemia, canaglia!". Mi sembra di sentire Al Bano...

Molte, troppe notizie sulla pandemia. Leggo ad esempio che la Caritas informa che, per colpa del virus, sono aumentati i poveri. Leggo che una persona di Santa Marta, dove alloggia il Papa, è risultata positiva. Rimanendo in Vaticano, mi sembra che 11 guardie svizzere siano positive. Il destino ha voluto che, dopo aver rincorso tutta la vita l’obiettivo di esser positivi, oggi stiamo qui ad augurarci una lunga negatività. Mi sembra di sentire genitori esclamare abbracciando il figlio: “Meno male che continui ad essere negativo!”. Come la canzone di Al Bano: “Pandemia, pandemia, canaglia!”.

