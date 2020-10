Bergoglio, un Papa intelligente e moderno

Maurizio Costanzo 25 ottobre 2020 a

È domenica, il Papa a mezzogiorno recita l’Angelus davanti a Piazza San Pietro affollata di fedeli. Un Papa sorprendente e, permettetemi, straordinario. Papa Francesco ha detto in questi giorni: “Gli omosessuali hanno diritto a farsi una famiglia”. Non credo che alcune “zone” della Chiesa più antica abbiano accolto con gioia questa affermazione, ma c’è tutta l’intelligenza e la modernità di Papa Francesco nell’averlo fatto. Finalmente ci avviamo ad evitare i ghetti e a consentire a tutti, come ha detto il Papa, “in quanto figli di Dio”, di vivere al meglio la propria vita.

