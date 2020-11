San Marino è uno Stato sovrano e come tale ha il diritto di fare ciò che vuole

Maurizio Costanzo 06 novembre 2020 a

Non so come andrà a finire fra lo Stato Italiano e lo Stato di San Marino. San Marino è uno Stato sovrano che non è chiamato a seguire quanto stabilito dallo Stato Italiano. L’Italia ha detto “chiusi i bar e i ristoranti”, ma San Marino non l’ha detto. Perciò da tutta la Romagna arrivano in tanti a San Marino a bere e a mangiare. Ripeto: hanno ragione tutti: lo Stato Italiano, lo Stato di San Marino e gli italiani che varcano la frontiera. D’altra parte, non si può chiedere al Reggente di San Marino di uniformarsi alle decisioni dell’Italia. Vi confesso che se anziché a Roma fossi a Bologna, farei un salto a San Marino.

