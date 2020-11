La triste fine di Dalila Di Lazzaro: facciamo qualcosa

13 novembre 2020 a

Tra tante notizie che danno preoccupazione e angoscia, è bello pensare che Sophia Loren sia tornata a recitare a 86 anni in “La vita davanti a sé” e si parla della possibilità che abbia una nomination agli Oscar. Con la sua storia, all’età che ha, sarebbe bellissimo, giustissimo e ci auguriamo che così sia. A fronte di questa notizia bella, voglio citare un’attrice che ha avuto successo, Dalila Di Lazzaro, che adesso vive in forti ristrettezze. Ne parlerò in televisione. Aggiungo: non si può dare alla Di Lazzaro il “Bacchelli”? Speriamo, perciò, nell’Oscar a Sophia e nel Bacchelli a Dalila.



