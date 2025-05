Al Bano sulle foto con Sophia Loren: "Sono disgustato"

Al Bano furioso. Il cantante, ormai è cosa nota, è stato a casa di Sophia Loren. Un incontro, quello avvenuto a Ginevra mercoledì scorso, immortalato da alcune foto. E proprio la diffusione delle immagini ha mandato l'artista su tutte le furie. Qui si vede da una parte il leone di Cellino San Marco, con l’immancabile panama bianco, dall’altra il collezionista d’auto svizzero Daniel Iseli, amico del cantante; in mezzo l’attrice icona del cinema italiano, a fatica riconoscibile, quasi senza trucco, con un turbante, un cardigan bianco e i pantaloni neri, seduta su una poltrona rossa.

"Mi dissocio - tuona Al Bano -. È stato un tradimento nei confronti di Sophia e anche miei. Erano foto che abbiamo fatto per noi, per la famiglia e non certo per la pubblicazione. Mi sento disgustato". A diffonderle è stato Iseli sulla propria pagina Instagram. Una di queste immagini era stata condivisa giovedì sera in una storia sull’account del cantante (a quanto pare a sua insaputa) ma poi ieri è stata cancellata, così come è sparito il post del collezionista.