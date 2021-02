Papa Francesco cita la grande Mina, ma lei cosa ne pensa?

Maurizio Costanzo 05 febbraio 2021 a

Papa Bergoglio ha stabilito che una domenica di luglio sia, d’ora in avanti, la festa dei nonni e degli anziani. Mi fa piacere che il Papa abbia dato questo annuncio, in quanto forse gli anziani, non solo i nonni, sono stati sempre trascurati. Ma in quello stesso discorso, Bergoglio mi ha stupito quando ha detto: “Parole, parole, parole, soltanto parole, come cantava la grande Mina”. Non avevo mai sentito un Pontefice nominare una cantante, per quanto grande come Mina. Mi piacerebbe sapere qual è stata la reazione di Mina, nominata da un Papa all’Angelus.

