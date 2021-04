Virginia Raggi e il gesto elegante che non tutti avrebbero fatto

04 aprile 2021 a

Innanzitutto buona Pasqua alle Lettrici e ai Lettori. Sono contento che la Sindaca Raggi abbia accettato di dedicare il nuovo Teatro Valle (sono in corso i lavori che dureranno un po’) a Franca Valeri. Si chiamerà “Teatro Valle Franca Valeri”. Franca, una grande attrice, morta l’anno scorso centenaria, che al Valle debuttò anche come commediografa. Quel teatro, poi, è veramente una bellezza di Roma. Mi ha incuriosito, parlando della Sindaca Virginia Raggi, che quando è arrivata in vetta in Campidoglio è rimasta a vivere, con la famiglia ovviamente, alla borgata Ottavia, dove viveva prima. Un gesto elegante che non so se tutti avrebbero fatto. Ancora auguri.

