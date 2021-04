Quello che gli archeologi non ci hanno ancora detto sull'Egitto

Maurizio Costanzo 19 aprile 2021 a

Che bello, sogniamo. Pensate che in Egitto hanno ritrovato una città di tremila anni fa. Leggo che è una scoperta archeologica di grandissima importanza. Pensate che la città fu fondata da un faraone nella prima metà del 14° secolo avanti Cristo e divenne subito un centro amministrativo e industriale. Mi piacerebbe che gli archeologi ci raccontassero come si viveva in una città di tremila anni fa. Certamente non c’era traffico, ma quali altri problemi avevano i cittadini di allora? Pensate: si tratta della scoperta archeologica più importante dopo il ritrovamento del sepolcro del faraone Tutankhamon, avvenuta nel 1922.

