Anche i serpenti, a modo loro, si emozionano

30 maggio 2021 a

a

a

Talvolta, anche gli scienziati commettono qualche leggerezza. Perché chiedersi: gli animali provano emozioni? Se ci si chiede questo, vuol dire che non si è avuto mai un cane o un gatto, che mostrano appieno le emozioni. È mia personale convinzione che anche i leoni o i serpenti, a modo loro, si emozionino. Magari qualcuno vive anche risentimenti nei confronti dell’uomo che gli ha così stravolto l’habitat. Meglio, comunque, che un leone o una pantera non chiedano conto di tutto ciò. Sappiate, cari animali, che non abbiamo dubbi: voi vi emozionate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.