È andato in pensione "Magawa", il ratto che scovava mine

24 giugno 2021 a

a

a

È andato in pensione un ratto gigante di nome “Magawa”, che ha avuto come compito, nella vita, quello di scovare le mine. Questo è accaduto in Cambogia, dove Magawa, in cinque anni, ha bonificato un’area pari a 20 campi da calcio, consentendo di disinnescare 71 mine e 38 bombe inesplose. Incredibile, utile all’uomo. Complimenti ai discendenti di Magawa, che, certamente, ancora risiedono in Cambogia. Mi piacerebbe sapere se ci sono altri roditori che si adoperano a disinnescare oggetti che molto danneggerebbero l’uomo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.