Fabrizio Gatta lascia la tv per diventare sacerdote? Sono felice per lui

E’ una notizia che mi ha stupito ma mi è piaciuta. Fabrizio Gatta, volto storico di Rai Uno che ha anche condotto programmi come “Linea Verde”, che ha affiancato Fabrizio Frizzi nelle finali di Miss Italia, sta per essere ordinato sacerdote. Aveva detto: “Avevo successo, belle auto, belle donne, non mi mancava nulla, vivevo un po’ quel senso di onnipotenza che ti dà la notorietà”. E poi la conversione. Mi viene da dire: se lui è sereno, sono felice per lui e bene ha fatto a diventare prete. Forse da sacerdote potrebbe affiancare Lorena Bianchetti in “A Sua immagine”.

