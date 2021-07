Aereo a Oristano, "piove cocaina governo ladro". Come hanno reagito i sardi

Maurizio Costanzo 21 luglio 2021 a

È abbastanza incredibile quanto accaduto in Sardegna, dove un aereo ha sganciato una valigia piena di coca su un tetto sbagliato. Pensate: 8 chili e mezzo di cocaina per un valore di 9 milioni di euro sono caduti sul tetto di una villetta mentre i trafficanti aspettavano da un’altra parte. Qualcuno avrà detto: “Piove coca, governo ladro”. È comunque singolare e fantasioso fare una consegna di stupefacenti in questo modo. La cosa è accaduta in un villaggio sardo vicino Oristano. Gli abitanti del luogo, come hanno reagito?





