Il pitone del vicino di casa

Maurizio Costanzo 26 luglio 2021

Incredibile quanto è accaduto ad un uomo di 65 anni in Austria. Si è seduto, come è normale, sul water ed è stato morsicato ai genitali dal pitone del vicino di casa che era scappato e si era infilato nelle tubature. Non per dire, ma non è tanto normale che un condomino abbia un pitone. E se c’è un pitone, lo controlli a vista perché non credo proprio che sia piacevole essere morso da quelle parti da un rettile. Non so com’è finita la questione anche se leggo che, per fortuna, i pitoni non sono velenosi. Ma quel poveretto, con quale apprensione tornerà a sedersi sul water?





