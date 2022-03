Primavera, gelo siberiano e neve sul Vesuvio

Maurizio Costanzo 14 marzo 2022 a

Occupiamoci, una volta per tutte, delle variazioni climatiche. Siamo a un passo dalla primavera e leggo che un gelo siberiano è in arrivo e il Vesuvio continua ad essere ricoperto di neve. Non vorrei che di qui a qualche tempo faremo i bagni a dicembre e andremo a sciare a luglio. Per carità, ci si abitua a tutto. Basta saperlo. Chi ha la mia età, ricorda grandi alluvioni, ricorda nel 1966 Firenze inondata dall’Arno. Vorrei dimenticarmene.





