L'ospedale dei Papi (e dei presidenti)

Fa piacere che il magazine americano Newsweek abbia dichiarato che il Gemelli è il miglior ospedale italiano. Il sondaggio ha riguardato sanitari e pazienti. Non a caso i Papi, quando hanno qualche problema, si ricoverano al Gemelli. E’ una bella soddisfazione, anche perché durante la pandemia da Covid, i medici e il personale sanitario del Gemelli si sono spesi come non mai.

Anche Sandro Pertini, grande Presidente della Repubblica Italiana, trascorse lunghi periodi ricoverato al Gemelli. Qualcuno vuol dire che è persino “chic” essere ricoverati al Gemelli. Ma questo, evidentemente, è troppo.



