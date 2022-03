Cosa succede al cervello negli ultimi 30 secondi di vita

Maurizio Costanzo 20 marzo 2022 a

Questa è una storia veramente incredibile. Alcuni studiosi hanno analizzato la registrazione di un cervello morente. Un paziente di 87 anni era collegato ad un elettroencefalogramma quando ha avuto un infarto ed è morto. I quindici minuti intorno alla sua morte sono stati registrati e nei trenta secondi finali è stato individuato un aumento di onde cerebrali. Evidentemente in quei secondi è subentrata la memoria e il paziente morente ha rivisto qualcosa, ma non ci è dato sapere cosa. Devo essere sincero: questa notizia è inquietante in quanto penso che sia nostro diritto di morire pensando quello che ci pare, senza che ci siano studiosi a farsi i fatti nostri.

