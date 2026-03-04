Inter, "assalto a Bastoni": ecco chi lo vuole a tutti i costi

L’Inter procede tra slanci e frenate in una stagione altalenante, ma il valore della rosa non passa inosservato oltre confine. Due, in particolare, i profili che stanno accendendo l’interesse dei grandi club europei: Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Il nome più caldo è quello del giovane attaccante, protagonista di un’annata che ha sorpreso anche gli osservatori più esigenti. Alla prima vera esperienza in nerazzurro, Esposito ha mostrato personalità, qualità tecniche e senso del gol, attirando attenzioni importanti.

Tra le società più interessate ci sarebbe l’Arsenal. Dopo il confronto di Champions League del 20 gennaio, il tecnico Mikel Arteta avrebbe chiesto al direttore sportivo Andrea Berta di approfondire la situazione con il club milanese. La posizione dell’Inter, però, sarebbe netta: Esposito è considerato parte integrante del progetto futuro e non sarebbe sul mercato a nessuna cifra. Al momento, infatti, non risultano contatti ufficiali tra le due società, segnale di una linea chiara tracciata dalla dirigenza nerazzurra.

