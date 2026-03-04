Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Inter, "assalto a Bastoni": ecco chi lo vuole a tutti i costi

di Lorenzo Pastugliamercoledì 4 marzo 2026
Inter, "assalto a Bastoni": ecco chi lo vuole a tutti i costi

2' di lettura

L’Inter procede tra slanci e frenate in una stagione altalenante, ma il valore della rosa non passa inosservato oltre confine. Due, in particolare, i profili che stanno accendendo l’interesse dei grandi club europei: Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni.

Il nome più caldo è quello del giovane attaccante, protagonista di un’annata che ha sorpreso anche gli osservatori più esigenti. Alla prima vera esperienza in nerazzurro, Esposito ha mostrato personalità, qualità tecniche e senso del gol, attirando attenzioni importanti. 

Pierre Kalulu, la rivelazione su Bastoni: "Spero che tra sei mesi..."

"Nuovo protocollo Var? Tutte le regole che possono aiutare il calcio, migliorarlo, mi portano a essere d’acco...

Tra le società più interessate ci sarebbe l’Arsenal. Dopo il confronto di Champions League del 20 gennaio, il tecnico Mikel Arteta avrebbe chiesto al direttore sportivo Andrea Berta di approfondire la situazione con il club milanese. La posizione dell’Inter, però, sarebbe netta: Esposito è considerato parte integrante del progetto futuro e non sarebbe sul mercato a nessuna cifra.  Al momento, infatti, non risultano contatti ufficiali tra le due società, segnale di una linea chiara tracciata dalla dirigenza nerazzurra. 

Saelemaekers "come Bastoni", l'ultima bufera prima di Milan-Inter

Nel dibattito acceso seguito a Cremonese-Milan, l’attenzione si è concentrata soprattutto sull’episod...

Se il fronte inglese sembra raffreddarsi, un’altra minaccia si affaccia dalla Spagna. Il Barcellona avrebbe messo nel mirino Alessandro Bastoni. Il difensore, finito di recente al centro delle polemiche per un episodio che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, è da tempo apprezzato in Premier League. Ora però sarebbero i blaugrana a valutare un affondo concreto, dopo un primo sondaggio esplorativo effettuato nei mesi scorsi. L’Inter osserva e si prepara a difendere i suoi gioielli, concentrata nel mentre a chiudere al meglio a una stagione che — dopo l’eliminazione in Champions per mano del Bodo Glimt — la vede vicinissima allo scudetto e con una Coppa Italia ancora da giocare (alle 21 l’andata delle semifinali contro il Como).

tag
alessandro bastoni
francesco pio esposito
inter
arsenal
barcellona
mikel arteta

Coppa Italia Inter, 0 a 0 col Como all'andata: si gioca tutto al ritorno

Derby e veleni Saelemaekers "come Bastoni", l'ultima bufera prima di Milan-Inter

Sfogo Inter, Chivu vince e sbrocca: "Qua da 5 anni..."

ti potrebbero interessare

Inter, 0 a 0 col Como all'andata: si gioca tutto al ritorno

Inter, 0 a 0 col Como all'andata: si gioca tutto al ritorno

Redazione
Jannik Sinner, Navratilova fa tremare gli italiani: "Chi può insediarlo"

Jannik Sinner, Navratilova fa tremare gli italiani: "Chi può insediarlo"

Redazione
Jannik Sinner le prova tutte: come si rilassa prima di Indian Welles

Jannik Sinner le prova tutte: come si rilassa prima di Indian Welles

Redazione
Iran? Calcio, tennis e motori: così lo sport perde miliardi

Iran? Calcio, tennis e motori: così lo sport perde miliardi

Gabriele Galluccio