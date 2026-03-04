Rai 1, Franco Battiato fa il botto anche con la fiction

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Franco Battiato - Il lungo viaggio / Rai 1)

È curioso che il biopic su uno dei più importanti cantautori italiani del '900 sia andato in onda domenica sera proprio in coincidenza del conflitto tra Iran e Occidente. Casualità, ma motivo di riflessione dato che Battiato è stato uno dei primi a introdurre nelle tematiche musicali richiami alla cultura persiana e araba in generale, ai mistici e ai Rumi.

Franco Battiato - Il lungo viaggio tratta solo marginalmente la questione delle contaminazioni culturali concentrandosi per lo più sulle origini in Sicilia, il trasferimento a Milano, gli inizi all’insegna della sperimentazione, il successo con l’album La voce del padrone fino alla morte della madre malata di Alzheimer. Per Rai 1 leadership in prima serata con 3 milioni di spettatori, il 19% di share.