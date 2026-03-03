Affari Tuoi, il marito di Paola massacrato in diretta: "Si è vestito al buio"

Oggi, martedì 3 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione il conduttore ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza dell’Umbria. Si chiama Sara, arriva da Spoleto e nella vita lavora in un negozio di abbigliamento.

La concorrente protagonista della serata, invece, è stata la pacchista della Lombardia. Si chiama Paola, ha 26 anni e viene dalla provincia di Monza e Brianza. Nella vita è una content creator e si è sposata da quasi due anni. A sostenerla in studio c’era il marito Andrea, 27 anni, originario di Milano, che lavora nel settore del trading. I due si sono conosciuti nel 2014 e hanno deciso di affrontare insieme la partita, scegliendo il pacco numero 19.