Affari Tuoi, il marito di Paola massacrato in diretta: "Si è vestito al buio"

Oggi, martedì 3 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione il conduttore ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza dell’Umbria. Si chiama Sara, arriva da Spoleto e nella vita lavora in un negozio di abbigliamento.
La concorrente protagonista della serata, invece, è stata la pacchista della Lombardia. Si chiama Paola, ha 26 anni e viene dalla provincia di Monza e Brianza. Nella vita è una content creator e si è sposata da quasi due anni. A sostenerla in studio c’era il marito Andrea, 27 anni, originario di Milano, che lavora nel settore del trading. I due si sono conosciuti nel 2014 e hanno deciso di affrontare insieme la partita, scegliendo il pacco numero 19.
Come spesso accade durante la messa in onda del programma, anche questa puntata ha acceso il dibattito sui social. Numerosi telespettatori si sono riversati sulla piattaforma X per commentare in tempo reale la serata: ""Ahhhh ma che bella coppia di figuranti stasera ad #affarituoi. Ma parliamone...", "Trading e Start up tipiche parole che si usano solo a Milano per non dire che non si fa un cazz***", "Vabbè in pratica entrambi non fanno un cazz***", "Pantalone del pigiama e giacca di una taglia più stretta: il marito si è vestito al buio", "La nuova concorrente dell'Umbria è Arisa!!!".