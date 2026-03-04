Sanremo, la escort arriva per il Festival: "Subito tre incontri uno dopo l'altro"

Terminato il Festival di Sanremo, è finalmente il momento dei “dietro le quinte”. Aneddoti, voci di corridoio, scazzi bestiali. Tutta roba “piccante”, insomma. Nelle ultime ore sono circolati i video delle Bambole di pezza “spodestate” da Chiello nella scaletta. Un imprevisto che ha creato un certo scompiglio a pochi passi dalla scalinata dell’Ariston, con frasi tipo «Scusa, mi spieghi chi l’ha deciso?», «Posso parlare con chi l’ha deciso?», «Di sicuro non l’ho deciso io” e “Grazie. No, perché non è bello”.

Uscendo dal teatro, però, è accaduto bendi peggio. No, non gli ormai famigerati “festini bilaterali” denunciati da Elettra Lamborghini, con tanto di invito ai “caramba” a “manganellare” i gaudenti tiratardi della movida selvaggia in Liguria. Se la cantante di Voilà è addirittura scappata a Montecarlo, disperata, qualcun altro a Sanremo ci è rimasto eccome. E anzi ha deciso di divertirsi fino alle fine, a ogni ora del giorno e della notte, e in modi decisamente hard. Le telecamere di Fuori dal coro, il programma del domenica sera di Rete 4 condotto da Mario Giordano, arrivano a Festival finito per testimoniare il lato più oscuro e perverso della Riviera dei fiori.

«Intercettiamo una ragazza che ci dice di essere una escort - spiega l’inviata di Giordano Cristiana Autore -. Arrivata a Sanremo per un boom di richieste». «Tu hai deciso di venire qua perché hai visto che c’era un mercato». Il microfono passa all’avvenente mora: «Sanremo è il posto ideale, c’è molta richiesta e molta voglia che ci siano anche le escort - conferma la ragazza, senza troppi fronzoli -. Non ho mai tempo, un minuto. Ho posato le valigie e ho fatto subito tre incontri tutti attaccati».