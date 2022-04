Resse e vandali a Roma? Evidentemente non sanno cosa fare

10 aprile 2022 a

a

a

Avete presente quella giornalista che è comparsa alle spalle di una collega in un TG di Mosca? La giornalista, che si chiama Marina e lavora a “Russia 1”, aveva protestato contro la guerra in Ucraina. Adesso dice: “Le persone su cui potevo contare sono sparite. Dopo la mia protesta vivo dentro un Thriller, sono sola”. Non che a Roma si stia meglio. Infatti leggo un titolo: “Trastevere, resse e allarme vandali”. Evidentemente non sanno cosa fare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.