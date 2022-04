I pesci sanno fare le addizioni? Provateci col vostro gatto...

20 aprile 2022 a

C’è una scoperta singolare fatta in una Università tedesca. Sembra infatti che i pesci zebra sappiano fare le addizioni e le sottrazioni. E’ anche spiegato come si è arrivati a questa scoperta. Vorrei capire perché hanno scelto i pesci zebra e non altri animali, oppure perché questi pesci avrebbero questa capacità insolita. Guardate il vostro gatto e il vostro cane e scoprite se sa fare una divisione o una moltiplicazione. In quel caso, rivolgetevi ad un Istituto Scientifico Universitario altrimenti nessuno vi darà retta. Oppure interrogatevi su come andavate a scuola voi e vi potete ripetere, la sera prima di andare a dormire: sono bravo come un pesce.

