La pace, il prosciutto e il russo arrestato

Maurizio Costanzo 22 aprile 2022

La guerra va avanti, i morti crescono, le devastazioni aumentano e noi raccogliamo, da cronisti, solo un piccolo episodio. Un uomo russo è stato arrestato e detenuto in una prigione di Mosca, per aver protestato contro la guerra in Ucraina attraverso un pacchetto di prosciutto e avendo così screditato le forze armate di Putin. La marca si chiama “Miratorg” ma ha lasciato solo la parola “Mira”, che vuol dire pace in russo. D’altra parte, da sempre, dai tempi di Ulisse, la cronaca delle guerre è fatta anche di piccoli, modesti particolari. Anche perché la tragedia di decine di morti, quella rimane, senza bisogno di aggiungere altro.





