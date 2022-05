Perché il mal di testa è così frequente

Maurizio Costanzo 15 maggio 2022 a

a

a

Sempre belle notizie. Leggo infatti che una persona su due nel mondo soffre, in qualche modo, di mal di testa. Potrebbe darsi, ma non è stato studiato il perché il malanno sia così presente ovunque. Che i problemi siano sempre gli stessi? Che le nostre fragilità si assomiglino l’un l’altra? Comunque, sempre meglio un po’ di mal di testa che altro. Pensate che ogni anno circa il 52% della popolazione mondiale ha avuto almeno un disturbo di cefalea. Mi mancano però studi che c’informino sul come, in qualche maniera, contenere queste fastidiosa presenza.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.