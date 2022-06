Come fa un orologio a passare per l'esofago?

17 giugno 2022 a

È incredibile quanto accaduto a Udine, dove un uomo è stato ricoverato in ospedale dopo aver ingoiato involontariamente un orologio. Leggo – e mi stupisco – che casi come questo ce ne sono molti più di quanto si possa credere. Nessuno mi ha spiegato, però, come si può ingoiare un orologio, come può il medesimo passare per l’esofago, dal momento che l’ora non si vede con i denti o con la lingua? Però, tant’è. Mi chiedo: quelli che hanno vissuto una tale disavventura, in seguito come guardano l’ora? Passando per strada nei pressi di un orologio, portandosi un orologio al collo o chiedendo l’ora a un passante?

