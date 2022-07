Crepet? Accusa la televisione pur frequentandola e amandola

17 luglio 2022 a

a

a

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha pubblicato un libro “Lezioni di sogni” dove racconta la sua vita, la sua educazione. E’ un bilancio interessante, pieno di spunti, che parla delle sue partecipazioni televisive riguardo alle quali dice che in parte la televisione ha danneggiato la sua carriera. Avendolo avuto spesso ospite in mie trasmissioni e stimandolo, non lo credo assolutamente. Ci ho parlato recentemente in una trasmissione radiofonica e alla fine ho capito che in realtà Crepet, come altri, moderatamente accusa la televisione pur frequentandola e amandola.

