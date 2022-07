Mangiare salato aumenta il rischio di morte? Ma il cibo sciapo...

27 luglio 2022 a

Leggo, ma non so se è vero, che aggiungere il sale al cibo può portare al rischio di un 28% in più di morte. Questa stessa Università straniera che ha fatto lo studio, sostiene che nella popolazione generale, di età compresa fra i 40 e i 69 anni, tre persone su cento muoiono prematuramente. Certo che mangiar sciapo non è un granché. Mi chiedo se queste università straniere, che ogni tanto ci comunicano i loro studi, non trovano altro motivo d’interesse sul quale confrontarsi. Stiamo ancora allo sciapo e al salato?