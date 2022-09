Gli italiani che insultano i gay guardino al Vietnam

16 settembre 2022 a

a

a

La notizia non può non destare curiosità. In Vietnam, hanno annunciato che l’omosessualità non è più considerata una malattia. Il locale Ministero della Salute ha anche vietato le “terapie di conversione”. Di conseguenza, un omosessuale o un bisessuale non può e non deve essere curato né convertito. Siamo in attesa che, in proposito, si esprima anche il Ministro della Salute italiano Speranza. Spesso è proprio dall’Estremo Oriente che arrivano decisioni che comunque meritano una considerazione, un’attenzione. Chi glielo dice a quegli italiani che ancora insultano gli omosessuali, quel che avviene in Vietnam?