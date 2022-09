Lady D, chissà quanti segreti ha ascoltato la sua Ford

21 settembre 2022 a

In occasione dell’anniversario della morte di Lady Diana, si è molto parlato della Principessa, ma si è anche parlato della sua Ford Escort che è stata aggiudicata per 370 mila sterline. La Casa d’aste aveva stimato molto meno l’automobile, ma non si può dimenticare che, su quel volante, ha poggiato le mani Lady D. e che, forse, le pareti di quell’automobile hanno ascoltato segreti che tali rimarranno per sempre. Non è stato detto chi ha comprato la Ford di Diana. Gli auguriamo miglior destino.