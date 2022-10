Ma davvero la Sanpellegrino può non essere frizzante?

23 ottobre 2022 a

Avrete certamente notizia che per una serie di ragioni mancano alcune materie prime. Ebbene, manca anche l’anidride carbonica che ha costretto un colosso della produzione di acqua in bottiglia a fermare la produzione di acqua frizzante. Parlo della Sanpellegrino, oggi di proprietà della multinazionale svizzera Nestlé. Chissà perché, ma chi è della mia generazione, non poteva nemmeno supporre che la Sanpellegrino potesse rischiare di non essere frizzante.