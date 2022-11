I cinghiali difficili da mettere anche in gabbia

07 novembre 2022 a

Nelle periferie di Roma è un continuo andare e venire di cinghiali che creano perplessità e disagi. Ce ne siamo occupati altre volte ma ora leggo di una donna aggredita da un cinghiale e salvata da un tassista che avrebbe sparato all’animale il peperoncino. Vorrei capire cosa s’intende per peperoncino. Sta di fatto che i cinghiali, che si muovono in genere in cucciolate, stanno creando alla periferia di Roma grandi disagi. Pare che sia persino difficile metterli in gabbia, un po’ perché la distruggono e un po’ perché gli animalisti protestano.