Donnarumma, "sms negli spogliatoi": Gigio sotto choc

Il contrasto duro con Jamal Musiala di Gigio Donnarumma, che ha portato alla rottura della gamba del giocatore del Bayern e a uno stop di 4-5 mesi forzato, continua a far discutere. Manuel Neuer, capitano del Bayern Monaco, non ha risparmiato critiche all’ex Milan, accusandolo di essere intervenuto con troppa irruenza. Una lettura contestata non solo dal portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois — prossimo avversario di Donnarumma in semifinale — ma anche da Vincenzo Raiola, agente dello stesso portiere azzurro. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il campano ha detto così: “Sono molto scosso da quanto accaduto, non era sicuramente mia intenzione far male a Musiala”.

L’episodio è nato da un intervento in uscita del portiere del Psg per anticipare l’attaccante del Bayern. L’arbitro Taylor non ha rilevato alcuna irregolarità, ma le immagini hanno comunque fatto discutere. Raiola ha provato a ricostruire la dinamica: “È una questione di decimi di secondo — ha spiegato — Gigio è arrivato per primo sul pallone e non poteva più evitare il contrasto. È ingiusto pensare che volesse far male a Musiala, a cui auguriamo di ristabilirsi presto”.