Meghan e Harry, "licenziati": il caso che fa scalpore: questione di soldi

Dopo la polemica sulla marmellata, Meghan Markle torna nell'occhio del ciclone. Questa volta a far discutere è la decisione della Duchessa di Sussex di ridurre - di comune accordo con il Harry - il loro staff per far fronte alle crescenti spese. Secondo Page Six, i Sussex hanno licenziato diversi membri del team comunicazione, puntando su un’agenzia esterna per tagliare i costi.

A conti fatta, dalla loro uscita dalla Famiglia Reale nel 2020, Harry e Meghan hanno perso o licenziato ben 25 dipendenti. Solo il mese scorso si sono separati da sei collaboratori, tra cui i due addetti stampa interni. "Cambiano staff più velocemente di quanto la gente cambi la carta igienica. Il latte dura più dei loro dipendenti", ha commentato una fonte vicina alla coppia.