Lorenzo Sonego si ferma agli ottavi: l'azzurro si arrende a Shelton

Finisce agli ottavi l'avventura di Lorenzo Sonego a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Il tennista azzurro, numero 47 al mondo, si è fatto rimontare da Ben Shelton, che dopo aver perso il primo set 6-3 si è imposto nei successivi tre parziali chiudendo il match in tre ore e 8' di gioco con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-6 (1), 7-5. Ai quarti il tennista statunitense, numero dieci del ranking Atp, affronterà il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e Jannik Sinner.

Prima di lui ha giocato Flavio Cobolli. Il tennista azzurro si è qualificato ai quarti battendo il veterano croato Marin Cilic in una autentica battaglia punto su punto, finita dopo quattro set. Sul campo 2 di Londra 6-4, 6-4, 6-7 (4) 7-6 (3) il punteggio finale a favore del 23enne romano, che ha raggiunto per la prima volta in carriera i migliori 8 in una prova dello slam. Sull'erba inglese Cobolli ha confermato la sua forma psico-fisica ottimale nel momento centrale di una stagione cominciata non nel migliore dei modi.