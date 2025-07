Milan, "ecco il nuovo bomber": il nome che fa tremare i tifosi

Nove mesi fa Victor Boniface era l’uomo che aveva fatto tremare il Milan, firmando il gol decisivo nella sfida di Champions League con il Bayer Leverkusen. All’epoca i rossoneri non lo avevano certo dimenticato, e oggi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo nome è tornato d’attualità. sul taccuino della dirigenza rossonera per il mercato estivo. Se per la Rosea in cima alla lista resta Dusan Vlahovic, Boniface rappresenta un profilo considerato molto interessante. I contatti esplorativi ci sono già stati, segnale di un interesse reale che potrebbe tradursi in una trattativa concreta nelle prossime settimane.

Boniface farebbe al caso di Allegri perché avrebbe le caratteristiche del centravanti completo: fisico, tecnica, capacità di finalizzare ma anche di aiutare la squadra a salire. Non è un goleador da numeri stratosferici, ma ha dimostrato di avere feeling con la porta: 21 gol nella stagione 2023-24 tra Bundesliga ed Europa League, anche se nell’ultimo campionato, condizionato dagli infortuni, si è fermato a 11 reti. Partito dalla Nigeria, è approdato in Norvegia al Bodo Glimt, poi è passato in Belgio all’Union Saint-Gilloise, fino al Leverkusen. Milano sarebbe una tappa ancora più a sud, e in un certo senso naturale nella traiettoria di un giocatore in continua ascesa.