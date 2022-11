10 novembre 2022 a

È proprio vero che talvolta le case nascondono sorprese. Pensate che una coppia inglese ha trovato 264 monete d’oro sepolte sotto la cucina mentre stavano ristrutturando casa. Le monete erano in una scatola di latta sotto terra. Alcune di queste hanno più di 400 anni e sono state infatti vendute da chi le ha ritrovate per oltre 850mila euro. Con questo non è detto che si debbano continuamente fare lavori in casa alla ricerca di fortune sepolte.