Non possiamo ignorare l'allarme lanciato dalla Segre

Non possiamo far finta di niente, non possiamo non riflettere su quanto dichiarato dalla novantaduenne Liliana Segre che ha parlato di un antisemitismo che è ancora un pericolo attuale. La frase che più mi ha impressionato, è questa: “Io so solo che ricevo, oltre all’abbraccio affettuoso delle persone, anche insulti e minacce”. E’ incredibile che la Segre, a 92 anni, senta ancora il bisogno di essere protetta. Non dimentichiamoci mai che la Segre è ancora una delle poche persone in vita che ricordi cosa ha significato l’antisemitismo.