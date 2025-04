25 aprile, cartello-choc contro Segre: "Liliana agente sionista"

Come in ogni manifestazione che si rispetti, dove per le vie delle nostre città sfilano anche i cosiddetti pro-Pal, sono stati esibiti dei cartelli raccapriccianti contro gli ebrei. Uni di questi, per esempio, era indirizzato contro la senatrice a vita Liliana Segre. In un banchetto a Milano dove vendono gadget a tema 25 aprile, di fronte alle prime bandiere palestinesi schierate, all'altezza di Porta Venezia, è comparsa la scritta: "Liliana agente sionista". Sul cartello la foto della senatrice a vita, e la scritta sotto, come fosse una foto segnaletica.

Intanto a Milano, al corteo per la festa della Liberazione, è presente anche la Brigata Ebraica, tutto intorno, mentre sfilano, un cordone di sicurezza da parte delle forze dell'ordine. Sono diverse le persone che ai lati della strada lì fischiano e li invitano a lasciare il corteo: "Criminali, state compiendo un genocidio". Dalla Brigata Ebraica rispondono sventolando i cartelli che hanno con sé: "Resistenza al terrore", "Resistenza ai radicalismi", "Resistenza all'uso di scudi umani".