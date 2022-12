A Firenze la donatrice più anziana del mondo: una bella storia

01 dicembre 2022 a

Che bella storia. A Firenze una donna morta a 100 anni ha donato i suoi organi e, il suo fegato è stato trapiantato in una persona in lista d’attesa. È sicuramente la donatrice più anziana del mondo. La testimonianza significa che non c’è età per la generosità e sono certo che chi ha ricevuto il fegato della centenaria ci sta convivendo al meglio. Ogni tanto bisogna riparlare della donazione organi perché è un istituto importantissimo e di grande utilità per i malati.