Il cane Yuki, alcuni animali sono meglio di noi

15 dicembre 2022

Il cane Yuki è arrivato in casa di una coppia italiana nell’estate di due anni fa. Dopo la coppia ha avuto un figlio: è nato Giovangiuseppe. Il cane Yuki ha aspettato due giorni che tornassero i padroni i quali avevano avuto un brutto incidente ed erano morti insieme al figlio appena nato. E’ straordinario che il cane non dubitasse che i padroni tornassero e quindi li ha aspettati. Un umano sarebbe andato in giro a cercarli. Tutto mi conferma quanto alcuni animali forse sono meglio di noi.