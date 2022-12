"Ucraina" e "tampone rapido"? Non siamo portati a parole lievi 

22 dicembre 2022 a

Leggo che nel 2022 in Italia le parole più di tendenza sono state “Ucraina” e “Tampone rapido”. Viene da dire che non siamo portati evidentemente a parole lievi. “Ucraina” ricorda la guerra, il tampone ricorda il Covid. Ripeto: i nostri pensieri tendono al problematico. Mi auguro solo, pensando al pianto commosso del Papa in Piazza di Spagna il giorno della Immacolata Concezione, che la guerra in Ucraina si avvii a soluzione. Se non ci facciamo questi auguri in questi giorni, quando ce li possiamo fare?