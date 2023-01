Se anche i delfini soffrono di Alzheimer

16 gennaio 2023 a

a

a

E’ incredibile, ma risulta che anche i delfini abbiano l’Alzheimer e la colpa di questo malanno sarebbe lo spiaggiamento. D’altra parte, il delfino è un cetaceo ed ovvio che se si spiaggia può avere problemi che portano all’Alzheimer. Anche noi, se rimaniamo troppo a lungo in acqua abbiamo, com’è noto, problematiche varie. Questo per dire che il più possibile bisogna rimanere nel proprio habitat. Accade anche nel matrimonio: è bene rimanere in famiglia e non guardarsi altrove