Italiani e aspettativa di vita, finalmente una buona notizia

19 gennaio 2023 a

a

a

Finalmente una bella notizia. Leggo infatti che chi abita in Italia vive più a lungo e gli italiani sarebbero quinti al mondo per aspettativa di vita e cioè 84 anni. È una bella notizia e quindi non mi pongo il problema di verificarne la veridicità. Mi dispiace solo che siamo quinti e cioè dietro Hong Kong, il Giappone e la Svizzera che possono vantare una aspettativa di 85 anni. Appena dietro di noi Spagna e Australia. Ancora una volta notiamo che tra uomini e donne sono le donne ad avere una aspettativa di vita di 85,97 anni.