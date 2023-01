Con i talebani in Afghanistan, nuovi divieti per le donne

20 gennaio 2023 a

a

a

Mi ha sorpreso e incuriosito la notizia di un professore afgano che ha strappato la laurea in diretta tv. Ha detto: “A che serve se mia sorella non può studiare?”. La verità è che da quando in Afghanistan comandano i talebani, le donne non possono più frequentare la scuola media e l’Università. Quello che ha strappato la laurea ha detto: “Se mia sorella e mia madre non possono studiare, mi rifiuto di accettare questo sistema”. Non so se lo hanno arrestato.