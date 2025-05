Simone Inzaghi, il mea-culpa di Moratti: "Su Inzaghi ho sbagliato"

"Fare il sindaco di Milano sarebbe stato fantastico, ma c’erano ragioni fondate per cui, più volte, ho resistito. Una di queste è che mi sembrava che diventare sindaco non mi permettesse di fare tutto il resto". Così Massimo Moratti, ex presidente di Saras e dell’Inter, a pochi giorni dal suo 80esimo compleanno, in una intervista al Corriere, racconta quando fu a un passo dal diventare sindaco della città della Madonnina. "Mi pareva fosse più utile alla famiglia lavorare in azienda e per l’azienda, piuttosto che candidarmi e lanciarmi", spiega Moratti. E quindi "ho preferito il lavoro".

Anche se, ammette, "mi è dispiaciuto molto, perché non me lo hanno proposto una volta sola". Un giorno, poi, "me lo chiese una persona straordinaria", come "il cardinal Martini e mi sento ancora in colpa di non aver obbedito a un uomo di qualità e grandezza assolute. Mi è rimasto sempre in mente come un grave peccato". Ancora: "Il cardinale mi invitò a provarci, per la città". Fu "molto affettuoso, molto gentile".