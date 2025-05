Jannik Sinner e il Papa, "arrivati al top": la rivelazione che spiega tutto

"Come avete trovato il nuovo Pontefice?", hanno chiesto i due conduttori. “Abbiamo incontrato un Papa tennista, praticante, informato, appassionato, che ci ha detto di aver giocato l’ultima volta il giorno prima del Conclave ”, ha replicato lui. E ancora: "Gli avete portato due trofei importantissimi". “Sinner glieli ha presentati dicendogli: questo lo hanno vinto le ragazze e, riferendosi alla Davis, questa l’hanno vinta i ragazzi. Io però - ha spiegato Binaghi a Un Giorno da Pecora - mi sono permesso di aggiungere che lui per quella coppa qualcosina l’ha fatto …”.

"Jannik era emozionato?", la curiosità di Cucciari e Lauro. “Non l’ho mai visto emozionato - ha rivelato Binaghi -, era molto contento e felice, c’è stata una grossa empatia tra i due”. Infine: "Cosa vi siete detti, in confidenza, a incontro terminato?". “Ci siamo detti che di più non si può fare, siamo arrivati al top”, la sentenza di Binaghi.