Jannik Sinner, Santopadre-choc: "Cosa ho visto nei suoi occhi"

Jannik Sinner ha offerto una prestazione convincente contro Francisco Cerundolo, numero 18 ATP, negli ottavi di finale degli Internazionali di Roma 2025, vincendo in due set (6-4, 6-3). Rispetto alle prime uscite contro Navone e De Jong, Sinner ha alzato il livello, come evidenziato dal suo allenatore Vincenzo Santopadre su La Stampa. Sul Centrale, Jannik è apparso più concentrato, con un atteggiamento agonistico deciso e un miglioramento tecnico evidente, specie sul lato destro, meno falloso rispetto ai match precedenti. Tuttavia, Santopadre nota che il servizio può ancora crescere, mentre la confidenza nei match ufficiali, dopo tre mesi di pausa per la sospensione, sta tornando gradualmente.

Nonostante qualche calo di tensione post-break, Sinner ha gestito bene il primo vero test del torneo. Cerundolo, come una “lepre” in atletica, lo ha spinto ad alzare ritmo e intensità, e il risultato è stato impeccabile. Le vesciche hanno creato qualche fastidio, ma il giorno di riposo odierno sarà cruciale per recuperare energie fisiche e mentali dopo tre match consecutivi.