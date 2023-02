Cara finlandese, perché ti sei trasferita a Siracusa?

Maurizio Costanzo 26 febbraio 2023 a

A parlar male si fa sempre in tempo. Infatti, una coppia finlandese, che si era trasferita a Siracusa con i 4 figli, è scappata dall’isola dopo due mesi. La madre ha dato la colpa alla scuola italiana. Loro erano già stati in Spagna e in Inghilterra e hanno pensato che l’Italia fosse come gli altri Paesi. In Italia ha scoperto che gli insegnanti urlano e picchiano sul tavolo e che suo figlio di 6 anni conosce l’inglese meglio dell’insegnante della stessa lingua. Domanda: perché una coppia finlandese si è trasferita a Siracusa?